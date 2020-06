View this post on Instagram

Monseñor Reinaldo Del Prette, Arzobispo de Valencia y Monseñor Saúl Figueroa, Obispo de Puerto Cabello junto a Sacerdotes de ambas diócesis estuvieron trabajando junto al Gobernador de Carabobo, Rafael Lacava para la reapertura de los templos con motivo a la flexibilización de la cuarentena. En un encuentro muy ameno y cercano con el Gobernador se obtuvieron varios acuerdos como lo fue aperturar los templos y las Eucaristías diarias y dominicales a partir desde este domingo 21 de junio con un 20% de aforo para cada templo católico de la región con el debido protocolo establecido por la Conferencia Episcopal Venezolana y aprobado por el Gobernador, coordinación de los sacerdotes en el ingreso de los asistentes y apoyo de los fieles en cumplir todas las normas sanitarias, tanto los párrocos como los asistentes a las celebraciones litúrgicas. Los sacerdotes organizarán más celebraciones de la Santa Misa para que así los fieles puedan asistir en diferentes horarios. #ArquiDValencia