Este domingo 8 de marzo se disputará el Maratón de Caracas 42K, donde más de 2.500 corredores participarán en el evento deportivo.

La salida se realizará en el Parque Los Caobos. El recorrido será por los municipios Libertador, Chacao, Baruta y Sucre. Además, el circuito contará con dos vueltas.

Existen tres categorías del prestigioso maratón. La primera, la de las personas en silla de ruedas, que saldrá a las 5:55 am. La segunda, que es el maratón completo (42 km), saldrá a las 6:00 am. Por último, la tercera salida será a las 6:15 am para los corredores que realizarán medio maratón (21 Km).

La prueba tendrá una cobertura integral a nivel médico y de seguridad con más de 600 funcionarios policiales.