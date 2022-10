¿Qué es la ideología de género?. ¿Es compatible esta ideología con la antropología cristiana?. ¿Hacia dónde va la sociedad con la promoción de la ideología de género?

Estás y otras interrogantes serán planteadas en la conferencia virtual que dictará el abogado con formación cristiano católica, Pedro Pablo Fernández, titulada “ En defensa de la familia, contra la ideología de género”.

La actividad, prevista para este sábado 8, es organizada por el equipo de docentes y estudiantes del diplomado virtual en Doctrina Social de la Iglesia, que está llevando a cabo el Secretariado de Catequesis de la Arquidiócesis de Valencia-Venezuela.

Cuenta con el aval académico del Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Socorro de Valencia (Venezuela), afiliado a la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) y por el Instituto Internacional para el Fomento de la Investigación, Documentación y Estudios Socio-teológicos (España).

El evento, que moderará el padre Antonio Arocha es gratis y abierto a todo el que quiera participar. Obligatorio para los estudiantes de la tercera cohorte del diplomado.

De acuerdo a lo previsto, la conferencia se realizará a las 11:30 am, en Venezuela; 10:30 am, Colombia; 12:30 am, en Argentina; y 5:30 en España.

Modalidad virtual, por GoogleMeet

Presiona aquí para entrar al grupo donde será suministrada las coordenadas para entrar

https://chat.whatsapp.com/Iiryj3ClNUJ7k6unofTOpK

Para mayor información , envié un WhatsApp a +58 0412 6080452.

Con nota de prensa