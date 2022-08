El Teatro Municipal de Valencia abrirá el telón este viernes 12 de agosto para celebrar la gala final del Señorita Carabobo 2022, certamen de tradición de esta región que este año arriba a su vigésima sexta edición con la participación de 16 jóvenes que se preparan para ser reinas, bellas y líderes.

La organización del concurso promete muchas sorpresas artísticas del talento regional para la elección de las nuevas reinas, quienes durante cinco meses se han formado a través del método de Belleza 6C, el cual se basa en trabajar la cara, cuerpo, corazón, cerebro, control de emociones y ser comercial, para aprender a desenvolverse en la vida.

El “Gerente de la belleza”, Fernando Aular, detalló que las candidatas fueron divididas en dos grupos, de los cuales se elegirá a la Reina de Reina, primera y segunda finalista, en las categorías “Juvenil”, que incluye a las jóvenes de 14 años hasta los 16 años; y las “Preteen”, que van desde de los 8 años hasta los 12 años.

Durante la gala además se otorgarán bandas especiales como la de Mejor pasarela, Mejor cabello, Rostro, Figura, Sonrisa, Fotogénica, Personalidad, Ojos más bellos, Integral y la de Miss Internet, en cada una de las dos categorías.

La periodista Yesubeth Martínez y Carlos Caraballo, tomarán la conducción de este evento para el cual se tiene previsto un opening que contará con la participación de las reinas salientes, Jhetzualith Guedez, Giselle Pinto y Ana Valeria Matute, al compás del ballet Royal Dance.

Entre los artistas invitados destaca la agrupación “Downs is up now”, un grupo musical de niños con síndrome de Down; y los cantantes juveniles Jhenely López y Tiago.

Las concursantes tendrán desfiles en traje de baño, de cóctel y de gala, donde la creatividad y talento de grandes diseñadores venezolanos, entre ellos Ángel Venegas, exaltarán la belleza de cada una de las candidatas que optan por el título de Señorita Carabobo Preteen y Juvenil.

Candidatas al Señorita Carabobo 2022

Este año, las candidatas en la categoría “Preteen”, son Nathalia Valentina Rodríguez García, municipio Bejuma; Yerimar Antonella Roa Escorche, Campo de Carabobo; Gabriela Sofía Sequera Villanueva, Carlos Arvelo; Roymari Coromoto Reyes Oca, Guacara; Mislanyeli Laleska Chirino Carrillo, Juan José Mora; Morelis Alejandra Roa Escorche, Libertador; Victoria Sarai Hernández Roque, Miranda; Isabella Acevedo Montenegro, Naguanagua y Victoria Valentina Ruíz Ramos, Valencia.

En la categoría Juvenil: Génesis Victoria Simancas Yelamo, municipio Diego Ibarra; Fiorella Isabella Luque Yrigoyen, Lago de Valencia; Alanis Sofía Odreman Ruíz, Los Guayos; Mariangel Carolina Lugo Ramírez, Montalbán; Yermari Carolina Morillo Pinto, Puerto Cabello; Jimberlys Kolwuaska Matías Sequera, San Diego y Miriannys Alexandra Moreno Chirinos, San Joaquín.

Para Fernando Aular, el retorno de este certamen lo llena de orgullo, ya que tres de las últimas reinas salientes trajeron títulos de belleza y modelaje a esta casa de “Reina, bellas y líderes”: Jhetzualith Guedez, Miss Tierra Aire; Sarai Hidalgo, Pre Teen Grand Venezuela Soltar, y María Victoria Motta, Stat Model Imagen Venezuela.

Nota de prensa