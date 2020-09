Miembros de la Federación de Centros Universitarios, de la Universidad Central de Venezuela (UCV), desplegaron una pancarta frente a la sede del Consejo Nacional Electoral, en el centro de la ciudad de Caracas, en rechazo a las elecciones del 6D.

El presidente de la FCU-UCV, David Sosa, a través de su cuenta en Twitter, reiteró que no avalan el “fraude electoral del 6D”, y que seguirán luchando en las calles por la libertad de Venezuela.

Los estudiantes decimos que ningún espacio de este país es intocable. Vamos a seguir en las calles, que lo sepa la dictadura. El fraude del 6 de diciembre no va, no lo vamos a avalar y no lo vamos a aceptar, indicó Sosa en el video.

“Cuando la dictadura es un hecho, votar no es un derecho”, se lee en la pancarta.