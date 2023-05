Educación a pie, la nueva realidad que viven los docentes y alumnos para asistir a las aulas de clases. ¿Acaso se agravaran las faltas a clases por problemas de transporte?

Caminata y más caminata, esa era la respuesta que obtenía la profesora e integrante del Centro de Formación e Investigación de Fe y Alegría, Luisa Pernalete, quien recorrió diversas centros educativos en el estado Táchira para conocer los testimonios de los docentes sobre la problemática del transporte.

Cifras que alarman ante falta de transporte

De acuerdo al informe del 2022 de la Red de observadores escolares, en base a los datos de la organización Con la escuela, luego de monitorear a más de 70 planteles en varios estados del país, y encuestar a 329 docentes, bajo la pregunta de cómo llegan a sus centros de trabajo, 12% contestó que en cola, y 48% respondió que a pie, en unos estados como Lara, más que en otros, y un 43% mezcla otra vía y la caminata.

Mientras otro informe de la misma organización, indicó que el 23% de los alumnos que van a las escuelas monitoreadas, faltan a clases por la carencia de transporte, reseñó el portal Radio Fe y Alegría Noticias.

«¡Es terrible! Esos datos son del 2022, es muy posible que se hayan agravado en el 2023», expresó Pernalete ante la situación, dado que le preocupa que no se tomen medidas de verdad que brinden una educación inclusiva, integral y de calidad, como lo dice el Artículo 103 de la nuestra Constitución.

Sector educativo cada vez más afectado por la situación país

Señaló que le da dolor ver el estado de los planteles públicos, debido a que no hay una cultura de conservación para el mejoramiento de la infraestructura escolar. Además, crítico el hecho de que no se han realizado campañas para recuperar a los más de millón y medio de estudiantes que están fuera de las aulas, la cual incluye desde la educación inicial a la universitaria.

En el caso de los docentes, manifestó que no ha habido un aumento salarial digno para los maestros, quienes no han cesado desde enero las protestas. «Seguirán las renuncias sin el incremento al sueldo, y sin maestro no hay escuela, sin maestros no hay ni educación presencial ni a distancia», dijo.

«Sin educación, no hay presente ni futuro para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ni tampoco un país sale de una crisis sin educación», concluyó la también integrante de la Red de Convivencia y Ciudadanía.

Puede leer la crónica completa en Radio Fe y Aleg

ría Noticias