El tercera base venezolano Eugenio Suárez volvió a botar la pelota fuera del parque y estableció nuevo marca en el béisbol profesional de la Liga Nacional, además de consolidar el segundo puesto en la lista de cuadrangulares y ser el pelotero latinoamericano más destacado de la jornada en las mayores.

Mientras que su compatriota, el abridor Aníbal Sánchez, representó la serpentina al lanzar siete sólidos episodios que lo dejaron con la decisión.

El antesalista dominicano Rafael Devers también hizo sonar el tolete con bambinazo de vuelta completa.

El guardabosques Ryan Braun logró grand slam para los Cerveceros de Milwaukee, que consiguen su segunda aparición consecutiva en postemporada al derrotar 9-2 a los Rojos de Cincinnati, para quienes Suárez sacó la pelota del campo.

Suárez no pudo disfrutar del triunfo, pero si hizo historia al batir la marca de la Liga Nacional como tercera base al pegar su cuadrangular número 49 y superar la marca anterior que estaba en poder del legendario Mike Schmidt, establecida en 1980 con 48 vuelacercas, y empatada en el 2004 por el dominicano Adrián Beltré.

Su compatriota Alex Rodriguez llegó a los 52 cuadrangulares en la temporada del 2007, sin que se le incluyesen los dos que pegó como bateador designado y que lo dejan como el líder en las mayores.

El jonrón de Suárez lo asegura como sublíder de cuadrangulares en las mayores, quedando de momento detrás sólo del hispano Pete Alonso, de los Mets de Nueva York, que suma 51 bambinazos de vuelta completa.

Devers (32) conectó vuelacercas solitario contra el lanzador Jonathan Hernández, y los Medias Rojas de Boston, que apalearon 10-3 a los Vigilantes de Texas.

El receptor boricua Christian Vázquez (23) también sacó la pelota del campo en la tercera entrada, llevando a un corredor por delante.

Sánchez (11-8) lanzó siete episodios completos y dirigió a los Nacionales de Washington a una victoria por 5-2 sobre los Filis de Filadelfia.

El derecho venezolano permitió seis imparables, incluido un jonrón y dos carreras, retiró a siete bateadores por ponche y entregó un pasaporte en camino a conseguir la victoria.

Sanchez enfrentó a 26 bateadores con 90 lanzamientos, de los cuales 60 viajaron a la zona del strike, y puso en 3,85 su promedio de efectividad.

El guardabosques puertorriqueño Eddie Rosario (32) aportó cuadrangular de dos carreras y ayudó a los Mellizos de Minnesota a ganar 5-1 a los Tigres de Detroit.

El jardinero venezolano Luis Arraez (4) se voló la barda en la séptima entrada llevando a un compañero en el camino.

El guardabosques dominicano Ramón Laureano también estuvo inspirado como líder de los Atléticos de Oakland, que aumentaron sus posibilidades de playoffs, al superar 3-2 a los Angelinos de Los Ángeles.

Laureano (23) conectó batazo de vuelta completa en la quinta entrada, solitario, contra los envíos del abridor Andrew Heaney.

En la lomita la victoria se la acreditó el relevo mexicano Joakim Soria (2-4) en un episodio.

El guardabosques venezolano Avisail García logro cuadrangular y los Rays de Tampa Bay blanquearon 4-0 a los Yanquis de Nueva York.

Avi already hit the banner this year, so he went for the C-Ring. pic.twitter.com/he1AyMMFht

— Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) September 26, 2019