«Una historia universal de éxito», así define Eva Longoria su primera película como directora, «Flamin’ Hot», un relato biográfico sobre el mexicano Richard Montañez, a quien se le atribuye la creación del famoso aperitivo de queso picante.

«Nuestra comunidad no tiene héroes en pantalla. Yo me he sentido muchas veces como Richard Montañez, he tenido muchas veces en mi vida gente que me decía que no podía. Y el mensaje de la película es: hay que luchar», dijo Longoria este martes en la presentación de la película en Madrid, aunque el 9 de junio se estrenó en las plataformas Disney+ y Star+.

La historia con la que la actriz debuta como cineasta es la de un campesino, Richard Montañez, nacido en California (EEUU), hijo de inmigrantes mexicanos que comienza a trabajar en la fábrica Frito-Lay, donde conseguirá ascender a jefe de departamento de marketing multicultural por idear este aperitivo que hoy es reconocido internacionalmente.

«Estaba sorprendida con la historia de este hombre, pensé que todo el mundo debería conocerla porque es realmente inspiradora», señala sobre su ópera prima en cine tras dirigir proyectos televisivos, cuyo guión lo ha coescrito con Lydia Ivette Chávez, protagonizado por el actor estadounidense Jesse García.

De campesino a empresario, «Flamin’ Hot: El sabor que cambió la historia» trata sobre la superación que parte del atrevimiento de su protagonista, al recubrir con picante las frituras de maíz, consiguiendo ascender en su empresa y dejar una impronta con su cambio.

El motivo de trasladar la historia al cine lo tenía claro: «Nuestra comunidad -latinos- no tiene héroes en la pantalla, y sabía que era una oportunidad de crear uno que pudiera verse como mi padre, mi tío o mis hermanos», explicó la actriz, aclamada por su papel en la serie televisiva «Mujeres desesperadas».

Sobre la acogida del filme, que ya lleva casi tres semanas en las plataformas, Longoria afirma estar contenta al haber conseguido una alta visualización.

«Siento que la gente la recibe con cariño”, señaló la empresaria y directora, para quien su equipo de trabajo, casi en su totalidad latino, ha sido un punto importante.

«He tenido un equipo maravilloso detrás de la cámara, estábamos como una familia y todos compartíamos esa presión de representar a los latinos, de tratar de no cometer errores», indicó Longoria, inmersa ahora en otros proyectos y con sello español; el rodaje de la serie «Tierra de las mujeres», para la plataforma Apple.

«Hemos estado grabando seis meses en castellano, a veces me dolía la cabeza porque no lo hablo muy bien”, reconoció la actriz sobre la serie, en la que comparte pantalla con la española Carmen Maura.

En la serie encarna a una americana, de madre española, que regresa a España, país donde, en la vida real, la actriz tiene sus raíces, concretamente en la región de Asturias (norte).

Sobre si su residencia en Marbella (costa del Sol española) durante los veranos podría convertirse en su vivienda habitual, dada su vinculación con el cine español, la directora no se cierra puertas.

«Tengo muchos proyectos planeados», resaltó. De momento, fantasea con uno: «Podrían inventar Cheettos con sabor a jamón».

