¡Cuánto se habla sobre la vida y el vivir, cuánto de especulación y cuánto de sabiduría! Gregorio Marañón, médico y escritor español, es una muestra. En bella prosa Marañón dijo: “Con frecuencia, vivir no es sólo existir, sino también existir y crear; es saber gozar y es sufrir, y es no dormir sin soñar”. Como lo expresa un anónimo: “Cuando la vida nos presente razones para llorar, respiremos profundo y mostremos que tenemos miles de razones para reír. Y es que, al final, lo que importa no son en sí los años vividos, sino la intensidad con que los hayamos vivido. Grandioso es conocer, además, otra sólida verdad: ¡Que en el fondo de la vida y del vivir, son las relaciones con las personas gracia que heredamos del pasado, vigor que da sentido al presente, y esperanzas que nos iluminan el futuro!

Nuestra propia historia es un elemento poderoso, que nos ha desarrollado el razonamiento y nos hizo ciudadanos; que nos permite la intimidad, la individualidad y la consciencia colectiva. La compañía y el vínculo, como individuos, impiden que seamos arrastrados por las turbulencias de las circunstancias. Esas vivencias que recordamos con intensidad, fortalecen y agregan seguridad a nuestras vidas, y son parte de la narrativa para nuestras amistades más íntimas. Esos recuerdos venidos a nuestro presente con imaginación, sentimientos y detalles, son fundamentos para mantenernos psíquicamente integrados, emocionalmente coherentes, y ubicados en el tiempo que vivimos, y en los espacios que habitamos.

Esos acontecimientos nos permiten una “identidad” que nos individualiza; que nos “ubica” en una historia personal propia, que nos permite un nombre y apellido envolvente, una familia edificante, una habitación cálida, y la seguridad del refugio casero. A todo esto nos hemos acostumbrado. ¡Entonces, nos sentirnos personas; diferentes a esas otras personas del entorno! Sólo al experimentar la sensación anímica de estar “envueltos” por los demás, sentiremos el verdadero contacto. ¡Sólo así, y por eso, nos hacernos tantas preguntas! ¿Cómo enfrentar el futuro y la sucesión de momentos de vida, sin una coherente historia de nosotros mismos? ¡Sin esa reserva de experiencias -maravillosas algunas, dramáticas otras-, seríamos como el niño perdido, que se siente globo y flota al antojo de las corrientes del aire, sin empuje ni timón; y que en acción de conquista, decide adónde flotar y hacia dónde dirigirse, en ejercicio de su voluntad!

Nuestras historias nos agregan identidad: ¡Un nombre y una particular diferencia! ¿Cómo nos referimos a esa identidad? ¿Nos alabamos, o nos devaluamos? ¿Nos apreciamos o despreciamos? ¿Nos interesa “medirnos” ante los demás?

Conocer nuestra historia es saber mucho de nosotros, y así será nuestra apreciación sobre nosotros mismos. Bien o mal vividas, esas experiencias nos dan un sentido e identidad personal. Así decimos que: ¡Es mejor haber vivido una mala experiencia, que no haberla vivido! Y es mejor haber dejado de vivir una supuesta mala experiencia, que vivirla por el hecho –simplista– de vivirla; o por la ingenuidad de creer que hay que vivir cualquier experiencia bajo el argumento de madurar y desarrollarnos como personas. Cada vez que tomamos el control de nuestra vida, pudimos detenernos e impedir ser “paja arrastrada” -indefensa- en los aires; y asumimos la responsabilidad de ser nosotros mismos. Hay quienes pueden porque creen que pueden; y porque, además, deciden poder. ¡Son los eventos que marcan nuestras vidas! ¡Y hoy es siempre,… todavía!