Funcionarios de investigación de homicidios de Perú detuvieron a Verónica Andreina Montoya Araujo, de 25 años, la madrugada del sábado 14 de septiembre en la discoteca Kalúa, ubicada en la avenida La Marina de Lima, tras un año de haberse intentado ocultar de la justicia venezolana.

Los funcionarios estaban tras la pista de los ciudadanos venezolanos implicados en el doble homicidio en San Martín de Porres ocurrido días antes, donde dos jóvenes (un peruano y un venezolano) fueron desmembrados.

Las autoridades de ese país tenían evidencias de que una mujer con apariencia voluptuosa había participado, reseñó El Universal.

Esto se logró, gracias a los videos de seguridad que captaron cámaras en las instalaciones del hostal y en las afueras.

No tenían la certeza de que se trataba de Verónica, pero en redadas nocturnas llegaron a ella por su apariencia. No obstante, determinaron que no estaba involucrada en ese caso, pero la revisión de sus datos arrojó una solicitud por Interpol con alerta roja por el crimen de su ex suegra ocurrido en Venezuela.

Además, la policía peruana asegura que está ligada a una red de proxenetas en Lima Norte, pues la joven se hacía llamar “Roxy”. Todo lo tienen soportado en una investigación. Desde ese momento, Verónica quedó detenida para su proceso de extradición, pues así lo exigía la boleta emitida por la Policía Internacional.

Venganza por la separación

Mayra Josefina Arias Loreto, de 57 años, era la exsuegra de Verónica. La mujer, educadora de profesión, fue asesinada a las ocho de la noche del lunes 3 de septiembre de 2018 en su vivienda ubicada en la urbanización Paraíso de Paraparal, municipio Los Guayos del estado Carabobo.

Fue atacada a tiros por un sujeto que ingresó sorpresivamente a la casa. Para el momento nadie sabía la causa del homicidio, pero meses después, durante la investigación que adelantó el Cicpc, hubo señalamientos hacia un funcionario activo de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policia Nacional Bolivariana (PNB).

Se trata de Yocied García, a quien el Tribunal Penal Primero de Control del estado Carabobo le dictó orden de captura el día 20 de agosto de este año 2019 por estar presuntamente implicado en el asesinato. Una semana antes, el 12 de agosto, ese mismo tribunal emitió la misma orden en contra de Verónica y solicitó, además, atención inmediata de la Interpol.

Verónica también fue funcionaria de la PNB, y su pareja era otra policía de ese mismo organismo, de nombre Karent Adriana Carrillo Arias, de 26 años, hija de Mayra Josefina.

El vínculo amoroso que sostuvieron estas mujeres las llevó a retirarse de la policía para buscar calidad de vida fuera del país. Renunciaron del organismo en diciembre del año 2017 y se fueron a vivir a Colombia.

Meses después, Karent decidió regresar a Venezuela para acompañar a su madre, supuestamente, con la esperanza de regresar al lado de Verónica. Sin embargo, Karent inició una relación amorosa con un hombre en Venezuela y se lo notificó a Verónica.

Culminó la relación y prefirió quedarse al lado de su madre y rehacer su vida. Esta situación no fue aceptada por Verónica, quien decidió vengarse por la traición de su novia y planificó el crimen de la suegra.

Para ello, contactó a su excompañero Yocied y le ordenó matar a la mujer. Hubo un acuerdo monetario en dólares que no fue revelado por las autoridades que investigaron el caso. Lo cierto es que el funcionario activo de las FAES cometió el crimen el 3 de septiembre.