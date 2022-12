Ex tesorero Andrade declaró que su sucesora Díaz Guillén se enriqueció con trama de sobornos

El ex tesorero venezolano Alejandro Andrade, quien se declaró culpable de robar mil millones de dólares del país y esconder millones en el sur de la Florida, declaró que reclutó a su sucesora Claudia Díaz Guillén, una vez que ésta obtuvo el cargo, y la involucró en la trama de sobornos de la que participó por años.

Reseña la web de El Nuevo Herald que Andrade comparece ante el tribunal federal de Fort Lauderdale, instancia en la que los fiscales acusan a Díaz Guillén y su pareja, Adrián Velásquez Figueroa, de haber recibido más de 100 millones de dólares en sobornos.

Díaz es la primera ex funcionaria venezolana que enfrenta cargos penales en Estados Unidos ante un jurado federal en el sur de la Florida, siguiendo una larga lista de funcionarios, empresarios, abogados y otros llamados cleptócratas venezolanos que han optado por declararse culpables de cargos de lavado de dinero en Estados Unidos para evitar largas sentencias de prisión que conllevan un máximo de 20 años.

Andrade en su día fue propietario de una finca ecuestre en la zona de Wellington, en el condado Palm Beach, y que posteriormente cumplió tres años de prisión por una condena de lavado de dinero, es testigo central del Departamento de Justicia en el caso de sobornos contra la ex tesorera.

Los acusados insisten en que no cometieron delito alguno

Ante el jurado, en el primer juicio federal por corrupción de su sucesora, admitió: “Hice acuerdos con ciertas personas para obtener beneficios y que me pagaran sobornos”. Los acusados están luchando contra los cargos, diciendo que no cometieron ningún delito.

El testimonio de Andrade también marcó la primera vez que ha hablado públicamente sobre su compleja trama delictiva internacional, construida sobre los vastos ingresos petroleros de Venezuela mientras el país sufría un colapso económico.

En el estrado, Andrade detalló cómo el ex presidente Hugo Chávez le dio el control total del tesoro nacional en 2007. Andrade, que se hizo cercano a Chávez por sus antecedentes militares, explicó cómo cultivó relaciones lucrativas con tres empresarios con casas de corretaje que cambiaban bolívares por dólares para abastecer al gobierno de Venezuela con abundante moneda nacional.

Dijo que les permitía negociar con el amplio margen existente entre las bolsas controladas por el gobierno y las de mercado abierto para obtener cientos de millones de dólares de beneficios y pagarle sobornos.

Reiteró acusaciones contra Gorrín

Andrade testificó que uno de los tres empresarios, Raúl Gorrín, pagó sobornos enormes no solo a él sino también a su sucesora, Díaz, y al esposo de ésta, Velásquez, quien actuó como su intermediario con Gorrín.

Andrade dijo que Gorrín le pidió que se acercara a Díaz para continuar con el esquema de sobornos que le permitiera cambiar bolívares por dólares para el gobierno venezolano cuando ella se convirtió en la tesorera nacional en 2011. Dijo que ella aceptó hacerlo y compartir las ganancias con él y Gorrín.

Más tarde, en su testimonio del martes, Andrade dijo que Gorrín, abogado y empresario venezolano, quien fungió como presidente del canal de televisión Globovisión y de la aseguradora La Vitalicia, todavía tiene en su poder entre 80 millones y 100 millones de dólares en pagos de sobornos que se le debían por sus esquemas de cambio de divisas cuando Andrade era el tesorero nacional de Venezuela y luego cuando Díaz Guillén ocupó el cargo.

Testificó, además, que se benefició de los cambios de divisas en bolívares con Gorrín y luego contrató a Díaz para que continuara con el esquema de corrupción para que todos ellos pudieran ganar millones con el comercio de los ingresos petroleros de Venezuela en las bolsas, incluso después de que él dejara el cargo.

Durante su testimonio, Andrade señaló que ganaba unos 100 mil dólares al año mientras fue tesorero nacional de Venezuela durante cinco años. Díaz y su esposo, que están detenidos sin fianza en el Centro de Detención Federal en Miami, están acusados de aceptar al menos 65 millones de dólares en sobornos de Gorrín, según una acusación.

Pero, en su juicio que comenzó el lunes, los fiscales dijeron que Gorrín hizo pagos a la pareja a través de empresas en el extranjero, cuentas bancarias en el sur de la Florida, una firma de yates en Miami y una empresa fantasma de moda por un total que supera los 100 millones de dólares.

Díaz, de 49 años, ex oficial de la Marina y ex enfermera de Chávez, fue tesorera nacional de Venezuela de 2011 a 2013. Su esposo, Velásquez, de 43 años, era un ex guardia de seguridad presidencial. Díaz sucedió a Andrade, quien ocupó el cargo de tesorero de Venezuela desde 2007 hasta principios de 2011. En su día él había sido guardaespaldas de Chávez, el fallecido presidente socialista que murió en 2013.

