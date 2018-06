El excandidato presidencial colombiano Sergio Fajardo, quien quedó en el tercer lugar de los comicios del pasado 27 de mayo, ratificó que votará en blanco en la segunda vuelta de las elecciones, que se celebrará este próximo domingo.

“El voto en blanco permitirá mantener una independencia, respetuosa y constructiva, frente al Gobierno que venga. Será fundamental para reconciliar a Colombia en el largo plazo, así por un momento de campaña suscite algún insulto”, dijo Fajardo en una carta difundida en sus redes sociales.

Fajardo, que se presentó a las elecciones por la Coalición Colombia, considera que ni el uribista Iván Duque ni el izquierdista Gustavo Petro “han mostrado un camino a una paz que permita unir” al país.

El excandidato, que también fue alcalde de Medellín (2004-2007) y gobernador del departamento de Antioquia (2012-2015), reflexionó además sobre los ataques que ha recibido en las redes sociales por votar en blanco, que según sus detractores representa una papeleta “contra la paz” y “por la guerra”.

“Naturalmente este comentario supone que hay una paz que es la que queremos todos y que los que votamos en blanco somos culpables de la guerra. Es un comentario totalmente errado (…) Sin duda alguna no será con agresiones que quienes tienen miedo o incertidumbre, en el mejor de los casos, van a cambiar de opinión”, detalló.

Lamentó también que tras el acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las FARC en noviembre de 2016, que considera “serviría para tener un proyecto común de construcción colectiva en Colombia”, el país terminó dividido.

“Como pasa tantas veces la respuesta de muchos a favor de la paz ha sido encontrar en otros, nunca nosotros, la responsabilidad, la culpa, de que las cosas no se dieran como queríamos. Es más fácil siempre echar culpas que reflexionar sobre las fallas propias”, manifestó Fajardo.

El gran reto político del próximo presidente, que asumirá el cargo el 7 de agosto, sugiere el candidato, será darle un nuevo rumbo al proceso de paz con las FARC, “que trastabilla con todas las deficiencias y errores acumulados”.

“De lo contrario, los avances logrados se convertirán en un fracaso rotundo y la posibilidad de entrar a otra guerra no es despreciable. De eso por supuesto no se habla, gane quien gane esa es la tarea y es un gran reto político. Lo más fácil es quedarse señalando culpables”, concluyó Fajardo.

La excandidata vicepresidencial de la Coalición Colombia, Claudia López, y el senador electo Antanas Mockus, de la Alianza Verde, anunciaron el viernes pasado su voto por Petro en la segunda vuelta.

El senador Jorge Robledo, del Partido Polo Democrático Alternativo, que hacía parte de la Coalición Colombia junto a la Alianza Verde y el movimiento Compromiso Ciudadano, dijo, por su parte, que votará en blanco. EFE