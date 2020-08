La doctora Blanca Rosa Mármol, exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, explicó a El Impulso que el comunicado de la iglesia “no recoge el sentir de la mayoría del pueblo”, estando en desacuerdo con los criterios de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV).

El comunicado hace hincapié en el derecho que tiene la población de ejercer el voto y advierte las consecuencias que se ocasionan si se presenta un cuadro de abstención, haciéndonos ver lo que sucedió en el 2005 cuando los partidos de oposición no concurrieron al proceso para escoger a los diputados en esa ocasión, declaró Mármol.

En este sentido, expresó que no se puede ir a un proceso electoral que es fraudulento, debido a la forma en que fue escogido el Consejo Nacional Electoral (CNE). Las condiciones no son idóneas para llevar a cabo unas elecciones, ya que se violan varios artículos de la Constitución.

No se puede hablar de que no hay alternativas, porque se han venido planteando desde hace tiempo, ya que no sólo se han puesto en el tapete medidas contempladas por los organismos internacionales, sino que también se han exigido condiciones mínimas, las cuales han sido ignoradas, sustentó.

La exmagistrada agregó que aún falta por establecer varios factores institucionales para que en un futuro las condiciones estén dadas, y así realizar elecciones legítimas sin que el pueblo se sienta engañado.

Por lo tanto, reiteró, que lo expuesto por la Conferencia Episcopal

Venezolana “no recoge el sentir de la mayoría del pueblo”.

