Ante la falta de recursos económicos, algunos pacientes que ya han sido dados de alta de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET) han tenido que optar por vivir en las áreas externas del centro de salud, improvisando viviendas con sabanas donadas y todo tipo de materiales que encuentren.

Este ha sido el caso de José Antonio Sequera, un expaciente que, tras ser dado de alta, no consiguió trasladarse a su hogar ubicado en el sector La Honda, municipio Libertador.

Sequera, quien trabajó en la Policía de Carabobo, no ha recibido apoyo de los cuerpos de seguridad del estado a pesar de haber solicitado la ayuda de bomberos, Cicpc, Policía de Carabobo y Protección Civil para llegar a su vivienda o a la casa de su hermana Carmen Sequera, quien vive en un caserío en el municipio Bejuma.

Yo paso pena aquí para comer, para dormir, para bañarme. Yo lo único que quiero es apoyo y que no me rechacen. Quiero irme a mi casa o que me lleven a Bejuma, donde mi hermana, comentó este adulto mayor, quien pasará su quinta Navidad en un banquito del hospital.

Ender Salcedo, quien vende café en las áreas de la CHET, aseguró que en el tiempo que lleva trabajando en el sitio ha visto varios casos de expacientes como el de Sequera, entre ellos está el de una mujer que fue sacada del hospital por sufrir de esquizofrenia.

Salcedo comenta que la mujer tomó como hogar el área de Emergencia y debe ser ayudada para poder comer y bañarse.

Todo esto ocurre a la vista de la Policía de Carabobo y funcionarios castrenses, quienes a pesar de poder prestar el apoyo técnico de traslado para esos expacientes, deciden no hacerlo.

