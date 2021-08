Experta de HRW desmiente al chavismo: “Eldric Sella sí es un refugiado”

La directora para América Latina de Human Rights Watch (HRW), Tamara Taraciuk, rechazó las declaraciones del gobierno de Nicolás Maduro, que afirmó que el boxeador Eldric Sella no es un refugiado.

“Decir que el boxeador venezolano Eldric Sella no es refugiado porque puede volver a Venezuela es una tontería. Decir eso es ignorar cuáles son los estándares internacionales en materia de refugiados”.

Sella, quien participó en los Juegos Olímpicos de Tokio como parte delegación de refugiados y se encontraba antes de la competencia en Trinidad y Tobago, quedó notificado por las autoridades de ese país de la necesidad de realizar los trámites pertinentes de visado para poder ingresar de vuelta a la isla, lo que dejó al deportista a la deriva sin saber a dónde dirigirse por su condición de refugiado.

Situación complicada

La abogada asegura que la situación de los venezolanos en el exterior se ha vuelto sumamente complicada por la escalada del Ejecutivo nacional contra los DD.HH. Asimismo, explica que la definición de refugiado que tradicionalmente se maneja es la contenida en la Convención de Refugiados de Naciones Unidas, más limitada de lo que se piensa actualmente sobre el tema, ya que indica que el estatus es para quien tuvo que huir por persecución política o ideológica. Pero sus nociones fueron ampliadas por la Declaración de Cartagena, que aunque no es un tratado obligatorio, sus normativas han sido incorporadas en las legislaciones de muchos países de la región.

“Es una visión mucho más amplia de lo que constituye un refugiado a nivel internacional porque incluye aquellas personas que huyeron de una situación generalizada de violación de DD.HH. y de un contexto de abusos como el venezolano. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) lo que hace es hacer una representación más amplia sobre la Declaración de Cartagena, y estas normativas están incorporadas en la legislación de países donde hay muchos venezolanos, como Colombia o Chile, y obligatorio para muchos de los gobiernos de América Latina”, señala.

Eldric Sella ha sido reconocido por Acnur

Detalla Tamara Taraciuk que, en Trinidad y Tobago, lo que pasa es que el gobierno ha establecido un requisito de visado en los últimos tiempos, pero que el gran problema es que no ha habido un proceso razonable de registros para que todos los venezolanos que están allá se puedan inscribir.

“Hay registrados unos 20 mil refugiados y solicitantes de asilo con Acnur, pero el sistema legal para solicitar el refugio está muy limitado en materia de estándares internacionales. Que Acnur reconozca a esta persona (el boxeador Eldric Sella) en particular implica que están aplicando la Declaración de Cartagena y que él constituye uno de los pocos que han podido acceder a ese registro. Hay muchos que no han podido hacerlo porque no hay un mecanismo claro, legal para tener estatus específicamente de refugiado en Trinidad y Tobago”, afirma.

Añade Tamara Taraciuk que el representante en Canadá del presidente de la Asamblea Nacional de 2015, Juan Guaidó, solicitó a ese país reconocer el estatus del boxeador, pero que aún no hay una resolución al respecto. “Es importante hacer una distinción entre tener un estatus de refugiado y el reconocimiento que te da otro gobierno de ese estatus. No es que porque Trinidad y Tobago no lo deja entrar ya no es refugiado. Lo que él tiene es un reconocimiento por Acnur como refugiado y por eso estuvo en el equipo olímpico y se está buscando qué Estado reconoce ese estatus para darle estadía legal en ese país”.

Desafío enorme

Insiste la experta en que “el desafío que enfrentan los venezolanos afuera es enorme, sobre todo tener estatus legal. En otros países es más sencillo la regularización que es súper importante para poder acceder a distintos servicios de salud, educación para los chicos, permisos de trabajo para impedir condiciones laborales abusivas”.

Prosigue: “Es un desafío en muchos países, la respuesta es muy distinta en Colombia, que es el país donde más venezolanos hay: dos millones de los cinco millones 600 mil que se han ido en los últimos tiempos. Allí el gobierno estableció el TPS, un permiso de protección temporario, pero sí ha habido mucha resistencia, sobre todo en el último tiempo cuando las economías se complican por la pandemia, en países como Chile y Perú con una respuesta bastante complicada”.

Asimismo, alertó sobre lo que podría pasar en Perú con la nueva administración. “(El presidente, Pedro) Castillo, antes de la elección, había hecho unos comentarios desafortunados. Y en su discurso de asunción dijo que a los delincuentes extranjeros les daba 72 horas para salir del país. No sabemos a qué se refiere. Pareciera que se refiere a los venezolanos, y el tema es cómo define delincuente porque una cosa es expulsar a alguien que tenga una condena firme por haber cometido un delito, y muchos gobiernos tienen esa regla. Pero si no existe tal sentencia, sería expulsar arbitrariamente a un montón de gente que estás exponiendo a un riesgo mayor al hacerlos regresar a Venezuela. Habrá que ver en qué se materializa esto”.

