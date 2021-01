Este sábado, en horas de la mañana vecinos del caserío Valles de Marcelos, reportaron la explosión de un gasoducto, el cual se encuentra entre los poblados de Barbacoa y Capiricual, en Barcelona, zona norte del estado Anzoátegui.

El estrepitoso sonido que retumbó las paredes de las viviendas y las llamas causaron nerviosismo entre los lugareños que avisaron a los cuerpos de emergencia sobre el incidente.

Por medio de un video compartido en WhatsApp, se aprecia la magnitud de la explosión que causó sorpresa a la población, dado que este gasoducto se encuentra a pocos kilómetros de la subestación eléctrica Barbacoa.

Según versiones de los vecinos de Barbacoa, en este sitio que se ubica en la parte interna de dicha comunidad, vía Kilómetro 27, donde pasan gasoductos y oleoductos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

El pitazo.net informó que el gobernador de Anzoátegui, Antonio Barreto Sira, reportó vía Twitter a las 11:20 am que en el sitio hay comisiones del Cuerpo de Bomberos de Anzoátegui tratando de controlar la fuga y el incendio.

De la misma forma Barreto asegura que no hay reportes de muertes ni heridos. Hasta ahora Pdvsa Gas no ha emitido algún comunicado oficial sobre lo ocurrido.

Cuadrillas de Pdvsa Gas alcanzaron cerrar las válvulas de la tubería de gas que conecta desde el municipio Anaco, zona centro de Anzoátegui.

elpitazo.net reseña que, los bomberos no pudieron sofocar las llamas del incendio por no contar con los equipos necesarios, además el calor que había en el lugar no permitía avanzar a los funcionarios.

Información en desarrollo…