Explosión mantiene sin luz a diversas comunidades del municipio Sucre de la Gran Caracas

Un incendio, producto de una explosión registrada cerca de las 3:00 a.m. de este miércoles 13 de mayo en la subestación eléctrica de Palo Verde, ubicada en el municipio Sucre de Miranda, al este de la Gran Caracas, dejó sin luz a diversas zonas.

Entre los sectores afectados se cuentan Palo Verde, Guaicoco, José Félix Ribas, Lomas del Ávila, El Esfuerzo, 19 de Abril, El Sucre, 12 Octubre, La Agricultura, Mesuca, San Pascual y Las Vegas de Petare, que ya llevan más de siete horas sin energía.

Reporta el diario El Universal que muchos usuarios de Twitter denunciaron el apagón ocasionado por la explosión que, sumada a los constantes bajones, ocasionó que algunos electrodomésticos se hayan dañado.

Además, diversos medios digitales compartieron el video del momento justo en que se produce el siniestro.

#13May 4:29 AM #GranCaracas @CClomasdelavila: "Desde las 3:00 AM incendio en la sub estación de #PaloVerde fuertes bajones y sectores #SinLuz. Afectadas las zonas de: Guaicoco, JFR, Palo Verde y Lomas del Ávila Autoridades de @PolisucreOficia en el sitio" pic.twitter.com/hoBByEHahX

— Reporte Ya (@ReporteYa) May 13, 2020