El exrector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, afirmó que la decisión de incrementar la representación proporcional, tiene un objetivo político por parte del PSUV de dispersar el voto opositor, porque estimula que muchos partidos se inscriban y se creen grupos de electores.

Para que no pase lo que pasó en el 2015 que el voto se concentró en una plancha única y logró esa plancha dos tercios de la AN, indicó en entrevista en el programa A Tiempo de Unión radio.

Destacó que hay dos actores fundamentales que deben definir su participación en los venideros comicios.

Los partidos políticos y los electores, porque si los partidos no participan, los electores no tienen elección y si los partidos políticos no motivan a los electores entonces es como si no participaran, afirmó Díaz

Destacó que en las oportunidades donde ha habido crecimiento de la fuerza opositora, es cuando se ha participado en elecciones.

Las elecciones permiten activar la maquinaria electoral, el contacto con la gente, presentar ofertas electorales, estimular el voto protesta y va en línea con la cultura nacional, que es de alta participación política, dijo Díaz.

Recordó que no participar en los comicios del 2005 llevó a que la totalidad de los curules los obtuviera el bloque oficialista, mientras que en el 2007 «la participación masiva de la población paró la reforma constitucional».

Unión Radio