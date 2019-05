View this post on Instagram

Hoy le hablo, una vez más, a la mujer de la familia militar. Sé que esto, no te ha sido fácil, pero con valentía y esperanza, lo podemos afrontar. Creo firmemente, como creo en Dios y en la Virgen, en el poder de la mujer para poner el corazón y la cabeza de la mano de la familia. Lo que buscamos es algo que cualquier mujer quiere. La libertad de todas las familias venezolanas, de ver a sus hijos crecer en la paz y prosperidad por la que tanto trabajamos. ¡El momento es ahora! Estamos juntos en esto, vamos bien, porque vamos juntos y vamos con todo. ¡Dios bendiga a Venezuela! Y como dijo nuestro Presidente, mañana todos a la calle