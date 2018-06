La alcaldesa del municipio San Joaquín, Fairuth Ortega Medrano, realizó una inspección sorpresa a varios negocios de la entidad, ante múltiples denuncias por parte de los sanjoaquineros por vender alimentos de primera necesidad a alto precio y tener dualidad de costos al momento de cancelar.

En esta verificación visitaron los comercios El Gran Ángel David, Supermercado Provistar, Frutería Villas del Centro e Inversiones Lorianis, donde encontraron que este último estaba cobrando un sobreprecio al pago por punto de transacción, a lo que procedieron a la venta supervisada al pueblo.

“Estamos defendiendo a nuestro pueblo de la guerra económica y de los comerciantes que se sumaron a ella, quiero exhortar a esos vendedores a no jugar con la comida del pueblo, he dictado un decreto -N° 018- donde protejo a los sanjoaquineros de las mafias del efectivo y lo que están atracando con el punto de venta. ¡El llamado es a los comerciantes a respetar el decreto y el que no lo acate le tocará esperar las consecuencias!”, declaró la alcaldesa.

Ortega anunció que se estará ejecutando una serie de verificaciones formales a todos los fondos de comercio con el fin de dictaminar los precios, para que cumplan con las disposiciones emanadas por parte de la presidencia de la república.