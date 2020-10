Las fallas continuas en el servicio eléctrico impidieron que las empresas de Carabobo pudieran realizar sus actividades la semana pasada, cuando estaban en plena flexibilización por la pandemia.

El presidente de Fedecámaras Carabobo, Jonathan Aldana, informó que a pesar de que se pudieron incorporar otras empresas a las actividades, fue muy poco lo que pudieron hacer debido a la suspensión del servicio eléctrico por varias horas.

En declaraciones a la periodista Sandy Aveledo, en Unión Radio, Aldana insistió en que el esquema 7 x 7 no es factible para el desarrollo de la economía en el país, porque la gente no puede estar trabajando una semana sí y la otra no.

“Ese esquema no conduce a ningún tipo de resultado racional”.

El dirigente empresarial reiteró que el sector diseñó un protocolo de bioseguridad contra el COVID-19 para los trabajadores, que es tan efectivo, que considera que están más seguros en las empresas que en el transporte público y sus en sus mismos hogares.