Ronald Bell, el que fuera miembro y cofundador de la mítica banda estadounidense de funk Kool & The Gang, ha fallecido a los 68 años por causas no reveladas.

Su representante ha sido el encargado de informar del deceso, que se produjo este miércoles 9 de septiembre en su casa de las Islas Vírgenes mientras estaba acompañado por su mujer.

Fue en 1964 cuando este compositor, cantante, productor, arreglista y saxofonista autodidacta fundó Kool & The Gang junto a su hermano Robert Bell y así forjaron éxitos de los años 70 y principios de los 80 que se convirtieron en clásicos de las pistas de baile, como “Ladies’ Night” o “Get Down On It”.

Entre ellos también se encuentra “Celebration”, que él coescribió y que se convirtió en un himno habitual en las celebraciones de bodas.

Ronald Bell (Youngstown – Ohio, 1951) ejerció además de director musical de la banda, que había nacido en New Jersey junto a otros cinco compañeros de colegio.

Juntos consiguieron hitos como el Grammy cosechado en 1978 por su aportación a la banda sonora de la película “Fiebre del sábado noche”, además de una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.