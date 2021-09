El ex receptor de la Liga Profesional de Fútbol (NFL) y tres veces campeón del Super Bowl con los New England Patriots, falleció este jueves por la noche en un accidente de moto.

Patten hizo historia al ser quien atrapó el primer pase de touchdown de postemporada del legendario mariscal de campo Tom Brady para ayudar a los Patriots a ganar su primer título de Super Bowl.

La forense del condado de Richland, Naida Rutherford, dijo en un comunicado de prensa que Patten murió en un accidente el jueves por la noche en las afueras de Columbia, Carolina del Sur. La Patrulla de Caminos de Carolina del Sur informó que el accidente involucró a otros dos vehículos.

Patten jugó 12 temporadas en la NFL, luego de firmar como agente libre no reclutado con los New York Giants en 1997. Pasó tres temporadas en Nueva York y también jugó para Cleveland Browns, Washington Redskins y Nueva Orleans Saints. Pero, lo más destacado fue como miembro de los Patriots, haciendo dos recepciones icónicas para ayudar a Nueva Inglaterra a capturar su primera victoria en el Super Bowl durante la temporada 2001.

Atrapó un touchdown de 11 yardas del mariscal de campo Drew Bledsoe durante la victoria de los Patriots por 24-17 sobre Pittsburgh Steelers, en el partido de campeonato de la AFC. Le siguió con una recepción de touchdown de ocho yardas de Brady en el segundo cuarto del Super Bowl. Fue el único touchdown ofensivo de Nueva Inglaterra en la victoria 20-17 sobre los St. Louis Rams.

Patten jugó con los Patriots desde 2001 hasta 2004 y fue miembro de sus equipos de campeonato del 2002, 2004 y 2005. Apareció en 147 partidos de la NFL en su carrera, atrapando 324 pases para 4.715 yardas y 24 touchdowns. En un comunicado, el entrenador en jefe del equipo de Nueva Inglaterra, Bill Belichick, llamó a Patten «una persona y un jugador esencial en la historia de los Patriots».

«Me rompe el corazón escuchar sobre el trágico fallecimiento de David a una edad tan temprana», dijo Belichick. «Estoy agradecido de haber entrenado a David. Es una persona y un jugador esencial en la historia de los Patriots, sin el cual no hubiéramos sido campeones del Super Bowl».

Por su parte, el dueño del equipo, Robert Kraft, expresó que estaba «desconsolado». «Era un cristiano devoto que siguió su pasión siguiendo su carrera futbolística y fundó su propio ministerio», destacó Kraft. «David pasó de ser un receptor ancho de tamaño reducido y discreto a un predicador poderoso y apasionado. En Nueva Inglaterra, siempre será recordado como tres veces campeón del Super Bowl».

Las condolencias también llegaron a través de las redes sociales de varios de los excompañeros de Patten. «Me apoyé en el como mi ex compañero de equipo, uno de los mejores hombres que he conocido», escribió el ex liniero ofensivo de los Patriots, Damien Woody.

Richard Seymour, quien jugó junto a Patten en cada una de sus tres victorias en el Super Bowl en Nueva Inglaterra, escribió en Twitter que estaba «desconsolado». «Gran hombre de Dios, entregado a su palabra», dijo Seymour.