Hoy mi corazón llora la partida física de un buen amigo, un luchador incansable, Nerio Ramírez. Te recordaremos siempre con esa sonrisa y tu moral revolucionaria. Un gran abrazo y mis sentidas palabras de condolencias a sus familiares y amigos en este doloroso momento que nos embarga. Dios te tenga en su Gloria hermano camarada. ¡Vuela alto Nerio!