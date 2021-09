Falleció la primera Top Model de Venezuela Marilyn Plessman

Quien fuera la primera Top Model venezolana, Marilyn Plessman, murió a los 65 años este martes 28 de septiembre. La información trascendió a raíz de un post publicado por la primera actriz de telenovelas Amanda Gutiérrez en su cuenta en Instagram.

Reseña la web de El Pitazo que la artista señaló: “Se me fue una gran amiga. No lo puedo creer, mi amiga de la adolescencia. Con quien compartí tantas cosas. No lo puedo creer. Te amo y lo sabes… Descansa en paz”.

La noticia la confirmó en Twitter el también actor Jesús Cáceres. “Falleció en Caracas Marilyn Plessman Martínez, Miss Guárico y representante al Miss Internacional del Miss Venezuela en 1972”.

El actor destacó que Plessman, después de los concursos de belleza, se convirtió en la primera Top Model de Venezuela en el ámbito internacional.

Seguidamente, los usuarios empezaron a expresar sus condolencias. De acuerdo con una nota de People, la afamada modelo se constituyó en una de las primeras mujeres en abrir paso en otros países a sus compatriotas, que llegarían después y alcanzarían reconocimiento. Hasta ahora se desconocen las causas del deceso.

Con información de El Pitazo.