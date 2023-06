Mayber Márquez/Crónica Uno

Desde hace un par de años aproximadamente, la lancha perteneciente a la estación de Guardaparques del Instituto Nacional de Parques (Inparques), no recibe el suministro de gasolina subsidiada para cumplir con las labores de vigilancia y control ambiental en el Parque Nacional Mochima.

A raíz de la poca vigilancia en el parque, la extracción ilegal de especies como el pepino de mar, ostras, tortugas e incluso, caballitos de mar, utilizados por el comercio asiático para preparar medicamentos para mejorar el rendimiento sexual se ha agudizado.

“Por un lado, tenemos a las instituciones oficiales procurando la preservación de la especie con la liberación reciente de más de 500 caballitos para mantener el equilibrio de la bahía y por otro, persiste la extracción indiscriminada e ilegal”, dijo el coordinador de Inparques en Mochima, Luis Penot.

Los “saca oro”

Las acciones delictivas en el Parque Nacional se han agudizado ya no solo en el área marítima con el uso de la llamada “pesca con luz”, para arrastrar con un chinchorro todo tipo de especies, sino que se ha extendido a las playas con “los saca oro”, un grupo de individuos dedicados a cavar en la arena, para extraer las prendas olvidadas por los bañistas y con ello, romper el ciclo natural de la playa.

El panorama empeora con la invasión ilegal de espacios por parte de pescadores provenientes de Araya, Guanta y otras zonas de Anzoátegui e incluso, de Nueva Esparta; que no cuentan con permiso para faenar en la zona.

«Hace una semana recuperamos un motor que había sido robado a los pescadores autóctonos que son los que tienen permiso para faenar, pero sin gasolina regular no podemos cumplir las labores de patrullaje constante”, añadió el funcionario.

Falta de gasolina afecta operaciones de seguridad

La problemática se intensifica y son los vecinos así como los guardaparques de Mochima, quienes se han organizado para pagar la gasolina dolarizada que permita el patrullaje de la embarcación oficial.

El funcionario reconoció que los propietarios de la estación de servicio del poblado turístico, cumplen las disposiciones oficiales de exigir una serie de requisitos como la matrícula de la embarcación ante el Ministerio de Minas.

«Hemos solicitado ante instancias estadales como la Zodi Mainor, la gerencia anterior del Ministerio de Ecosocialismo en la entidad y la Gobernación del estado Sucre, apoyo para que se obvien estos requisitos para la embarcación de Inparques o que se le garantice una huella institucional, pero esta acción no se ha concretado”, explicó Penot.

Presión

La denuncia fue respaldada por la representante de la Cámara de Turismo de Mochima, Gloris Muñoz, quien considera que el tema debe ser prioridad. Con ello, alertó a las autoridades sobre la necesidad de garantizar la protección del espacio natural y además, promover las potencialidades turísticas que redundarían en beneficios económicos para la entidad oriental.

La falta de gasolina y el exceso de requisitos para la permisería a través de los entes oficiales, ha sido alertada en reiteradas ocasiones por la Asociación de Pescadores de la península de Araya, presidida por Hediberto Rodríguez.

“La situación no mejora y los entes oficiales no solo no garantizan la gasolina subsidiada sino que presionan a los pescadores artesanales e industriales con los permisos que deben pagar en divisas y constriñen la economía del sector”, añadió el dirigente.

Oficial

La estación de Guardaparques cuenta con 12 funcionarios por guardia pedestre y cuatro en el área marítima, que realizan recorridos en la zona Sucre del Parque Nacional que se extiende desde Arapo hasta Playa Los Chivos.

El Parque nacional Mochima forma parte de los 43 parques nacionales de Venezuela los cuales representan 21,76% del territorio administrado por Inparques, ente adscrito al Ministerio de Ecosocialismo como espacios protegidos de la explotación y ocupación humana.

