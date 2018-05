El candidato presidencial venezolano Javier Bertucci se trasladó hoy a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), donde los presos políticos que se encuentran en sus calabozos iniciaron una revuelta, y fue recibido con manifestaciones de rechazo por parte de los familiares.

“Esto no es campaña, esto es por justicia”, “Yo lucho en dictadura y voto en democracia”, le gritaron al expastor evangélico Bertucci al arribar a la entrada de esta sede del Sebin, ubicada en el oeste de Caracas, conocida como Helicoide.

Desde este miércoles, el lugar es escenario de una revuelta de los detenidos, que denuncian torturas, retraso en el proceso judicial y piden la intervención de la iglesia católica y de organismos internacionales.

Bertucci dijo a los familiares y a periodistas: “En mi gobierno, yo les prometo que si yo soy electo yo saco a todos estos privados de libertad el mismo día que me pueda dar el gobierno poder porque es injusto que priven de libertad a la gente sencillamente por pensar diferente al gobierno”.

Al ser increpado por los familiares acerca de por qué se ha lanzado de candidato pese al ventajismo del Gobierno que consideran una dictadura, Bertucci señaló que no se puede “seguir caminando en división y en odio”.

Asimismo, señaló que su partido intentará ayudar en esto al referirse a la situación de los políticos privados de libertad.

“Yo estoy pidiendo hace rato que me dejen entrar para constatar cómo se encuentran estos privados de libertad y hasta ahora no me han permitido, me vine aquí al igual que todas las familias para tratar de entrar al lugar, estoy pidiendo igual que todos ustedes”, señaló entre los gritos de quienes reclamaban por su presencia.

Venezuela acudirá el próximo domingo a las urnas para designar al presidente del país para el período 2019-2025 y elegir a los 251 representantes de los consejos legislativos estatales y a 2 mil 523 concejales de las cámaras municipales del país.

Bertucci se ubica de tercero en las encuestas para la elección presidencial después del exgobernador Henri Falcón y del jefe de Estado, Nicolás Maduro, que lidera los sondeos, y por delante del ingeniero Reinaldo Quijada.

La principal alianza de partidos opositores, Mesa de la Unidad Democrática, ha decidido no participar en estas elecciones por considerarlas fraudulentas, unos comicios que han sido convocados, además, cuando los principales líderes opositores han sido inhabilitados como potenciales aspirantes.