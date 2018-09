A 46 días de la detención del diputado a la Asamblea Nacional (AN) Juan Requesens, familiares, parlamentarios y miembros de la sociedad civil realizaron una caminata en el boulevard de Sabana Grande para exigir la liberación del dirigente.

“Se cumplen 46 días del secuestro de mi hermano por el régimen. Al día 44 fue que mis padres pudieron verlo y hablar con él; sin embargo, aún no ha tenido acceso a sus abogados desde la primera audiencia de presentación”, expresó Rafaela Requesens hermana del diputado y presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV).

Durante la congregación, el dirigente de la tolda opositora Voluntad Popular (VP) Yon Goicochea, leyó un mensaje que escribió Juan Requesens, desde la sede del Sebin en El Heliocide lugar donde se encuentra recluido, para la población venezolana.

“Yo no puedo decir que esto se lo llevó quien lo trajo, yo me niego a rendirme, yo me niego arrodillarme frente a quienes hoy pretenden quebrarnos la moral”, dijo.

Por su parte el concejal de Caracas, Jesús Armas, destacó que se mantendrán en las calles y que no dejaran a ningún preso político, por lo que destacó que todos “merecen estar en la calle con todos nosotros alzando su voz porque Venezuela también merece ser libre”.

(Con información de Analítica)