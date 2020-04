View this post on Instagram

Informamos a la comunidad estudiantil que los cuerpos de seguridad sólo pudieron recuperar un muy pequeño porcentaje de lo que se robaron en DICAE. Con lo poco recuperado, es evidente que NO se podrán iniciar las actividades en la dependencia luego de la cuarentena. Para darles un ejemplo, de las 25 computadoras que se robaron, sólo se recuperó 1 monitor. Por esa razón, ratificamos la GRAN NECESIDAD de idear un plan de seguridad que permita PREVENIR los robos ANTES de que ocurran. Rechazamos las acciones de aquellos que quieren vender la recuperación de los objetos como un acto de heroicidad cuando con un sistema de seguridad efectivo, el robo NO DEBIÓ OCURRIR. Por último, recordamos que este robo no afectó de ninguna manera los documentos de estudiantes y egresados que se encuentran en DICAE y que además NO AFECTARÁ en lo absoluto el reinicio de actividades académicas en las Facultades luego de la cuarentena.