#FCUPorLaSalud #NuestraPrioridadEsTuSalud #GobiernoEstudiantil Hoy Martes #13Oct me dirigí junto al equipo de la @FCUUC a las instalaciones médicas universitarias que fueron inauguradas hace unos días en la sede de JUPENAUC ubicada en Naguanagua. Hicimos un recorrido con el personal médico y directivo, además entregamos un donativo para la dotación de insumos con los que nos comprometimos en las anteriores reuniones. El donativo consta de: vendas, solución salina, sulfadiazina de plata (para quemaduras), tapabocas, inyectadoras, guantes de examen y quirúrgicos, alcohol, gasas, apósitos adhesivos y gel antiinflamatorio. Fue recibida por Pedro Ulacio, presidente de la Asociación de Empleados UC y por el Dr. Omar Mendoza, Director de Salud y Seguridad Laboral UC. ¡Nuestra gestión es por y para los estudiantes! Esperamos las próximas semanas poder reactivar también el servicio médico de la DDE para tener más herramientas con que atender eficientemente, dentro de todas las limitaciones que conocemos, la salud de los estudiantes. #FCUDeLosEstudiantes