Para el sábado 24 de febrero está previsto que inicie el Torneo Apertura de la Liga de Fútbol Municipal de Valencia con más de 24 academias a participar en diferentes categorías, informó el profesor Jesús Aguilar, uno de los directivos de la Liga Municipal.

Entre las categorías masculinas a participar están: sub 7 (2018-2019), sub 9 (2016-2017), sub 11 (2014-2015), sub 13 (2013-2012), sub 15 (2010-2011), sub 17 (2009-2008), sub 19 (2007-2006) y sub 23 (2005 al 2002).

Mientras que en el femenino verán acción la sub 13, sub 15 y la sub 17.

También sostuvo Aguilar, que para este Torneo Apertura 2024 se realizó un congresillo donde participaron las siguientes escuelas y clubes:

Rey de Reyes FC, AC Lomas de Funval, Agüero FJ, Holanda FC, Halcones FC, Real San Blas, Deportivo Libertador, Paradisi FC .

También están anotados Guerreros Sport, Grass FC, Academia ER23, Fundo La Esperanza 1 Y 2, Halcones de Parque Valencia, Celta, Semillero, Spartano, Ciudad Chávez y Titanes Sport.

La junta directiva la Liga de Fútbol Municipal de Valencia está integrada por Cristian Torrealba, Jesús Aguilar y Yucleva Cerven.

