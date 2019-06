El primer vicepresidente de Fedecamaras, Ricardo Cusanno, considera que los organismos del Estado no tienen la capacidad de recuperar la estabilidad económica, porque los voceros de estas instituciones “carecen de credibilidad”, a propósito de las cifras financieras publicadas recientemente por el Banco Central de Venezuela.

“Este gobierno no tiene la confianza en el mundo para que los multilaterales y la inversión, regresen. Lo que sí es cierto, es que ante las premisas actuales, no hay forma de rescatar el turismo, la industria, ni la banca, porque no hay credibilidad en los voceros”, comentó en entrevista a Vladimir Villegas en el programa La Entrevista, para Unión Radio.

Cusanno reconoció que ante esta adversa situación económica, lo más prudente es que se establezcan acuerdos entre los principales actores políticos, en virtud de continuar en un sendero que permita revitalizar y equilibrar el sistema financiero.

“Muchos de los que hoy son afectos al gobierno pueden formar parte de un proceso de transición y cambio en conjunto para una nueva Venezuela”, señaló.

En materia de turismo, el representante del gremio empresarial afirmó que para sustentar este sector es indispensable garantizar la optimización de los servicios públicos, luz, agua, telefonía, internet, seguridad y otros.