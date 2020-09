-En algún momento, en este país, hubo una venta de ganado para exportar, pero en este instante no hay excedente como para ofrecer cárnicos a otros países. Venezuela hace ocho años tenía un consumo per cápita de 24 kilos de carne y ahora estamos en cuatro kilos, es decir, ha habido una caída de 20 kilos per cápita. Pero en este momento estamos viendo que en algunos centros de producción hay carne sin colocar en el mercado, es una especie de excedente, pero porque el venezolano no tiene poder de compra para consumir esta proteína. Los pocos que pueden consumen algo de carne una vez por semana”.

Con información de El Pitazo