Freddy Ceballos, presidente de Fefarven, asegura que actualmente en Venezuela existe un 80% de desabastecimiento de medicamentos, de los cuales algunos no pueden ser adquiridos por los clientes debido a sus altos costos.

“El nivel de falla debe estar en 75, 80 por ciento. Si vas a buscar gotas para el glaucoma, no las consigues, los pacientes están desesperados. Hay medicinas, pero no es porque hay súper producción, sino que están en el estante y cuando el cliente llega a la puerta de la farmacia, no las puede pagar”, indicó.

Ceballos precisó que el problema actual que tiene el país en torno a los medicamentos, es que los clientes no pueden pagar por ellos, por lo que se reportan medicinas con más tiempo en los anaqueles.

En tanto, se refirió a las resolución 075 del Ministerio de Salud, que permite la entrada de medicamentos, pero sin registro sanitario, lo que calificó como una “entrega de la soberanía en materia de medicamentos”.

“Estamos trabajando con el registro sanitario de otro país. Esa es una realidad. A veces el medicamento llega a menor costo porque no tiene aranceles, mientras los que producen aquí en Venezuela tienen que pagar registro, empleados, impuestos, que nos ha llevado casi al quiebre”, señaló.

“Todo esto afecta, entonces el que está trabando aquí, lo hace en condiciones deplorables con respecto a lo que entra por fuera. Aquí tienen que cumplir con las leyes, mientras que allá entran medicamentos sin aranceles», continuó, en una entrevista en TVVenezuela.

Y ese sentido, lamentó que la cartera controlada por Carlos Alvarado, “acabó con la soberanía y lo peor es que no pensé que nadie iría en contra el control sanitario”.

Con información de el Noticiero Digital