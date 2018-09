“El Rey” Félix Hernández tiene planes de uniformarse en la venidera temporada 2018-2019 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) con el conjunto Navegantes del Magallanes, así lo informó su agente Wilfredo Polidor.

El agente aseguró que “no sería mala idea que tenga cuatro apertura y así llegar listo al Spring Trainning”. Hasta ahora, no hay una confirmación positiva o negativa por parte del lanzador, pero existe una posibilidad de que el derecho vuelva a vestir el uniforme de los turcos.

Actualmente Félix, atraviesa un mal momento con su equipo, los Marineros de Seattle. “Se estuvo conversando la posibilidad y todo va a depender de cómo él termine la temporada y (físicamente) él ha estado muy bien” Comentó el agente al programa El Infield de Unión Radio Deportes. “Lo pensamos hace dos meses (sobre jugar con Magallanes), y no hay un no rotundo. No sería mala idea que tenga cuatro aperturas en un mes y pueda llegar listo a los Spring Trainning” confirmó.

El Rey, ha jugado en una oportunidad con los navieros desde que llegó procedente de Cardenales de Lara mediante un cambio en el 2016, y fue en la temporada 2016-2017 donde trabajó cinco episodios, en un plan de acondicionamiento para el Clásico Mundial de Béisbol.

Jugar nuevamente con la Nave, lo ayudaría a volver a tono a Las Mayores. “Jugar con Magallanes seríe bueno para él, pero es él quien toma la última decisión”, continuó Polidor. “Hay que ver si toma la opción o prefiere quedarse haciendo un plan físico” cerró el agente.

Sin duda la temporada en curso ha sido el año más dificil de su carrera para el venezolano de 32 años de edad, donde ha lanzado 151.2 innings, registrando una efectividad de 5.46 y un WHIP de 1.404, donde por un momento pasó al bullpen de Seattle, pero ya recuperó su puesto como abridor.