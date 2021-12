Federico Gutiérrez (Medellín, 47 años), más conocido como Fico Gutiérrez, es el precandidato a las presidenciales de 2022 en Colombia. Rechaza representar el continuismo y apela a la seguridad y al combate a la corrupción como ejes de su discurso.

Fico Gutiérrez, quien fue entrevistado el viernes en un hotel de Bogotá, se fue por la tangente: “Soy el candidato de la gente”. Los analistas creen que Uribe, que en los últimos 20 años ha convertido a todos sus candidatos en presidentes, consciente del mal momento que atraviesa su partido (Centro Democrático), busca sobrevivir políticamente a través de Gutiérrez, mejor visto entre un electorado de centro derecha, publica El País.

El exalcalde de Medellín exprime su papel como independiente –el jueves presentó un millón y medio de firmas que avalan su candidatura a las presidenciales de 2022-, y se presenta como un político alejado de los partidos y de las élites y el centralismo bogotano. “De bluyines y tenis”, dice.

Gutiérrez forma junto a otros gobernadores y regidores, como Alejandro Char o Enrique Peñalosa, la coalición Equipo por Colombia. Entre todos, suman un enorme capital político (y empresarial) regional, con el que aspiran a pasar a segunda vuelta.

El candidato se revuelve contra los que le acusan de ser la opción continuista del uribismo y recurre a un discurso en el que aúna seguridad y orden institucional con cambio e inversión social. El mayor peligro para Colombia, sostiene, es que Petro gane las elecciones y convierta al país en Venezuela.

Pregunta. ¿A qué votante apela desde la coalición Equipo por Colombia?

Respuesta. Al ciudadano de Colombia, de la calle, el que quiere que el país esté mejor, que acabemos con la corrupción, con la violencia.

P. ¿Busca al votante de centro-derecha?

R. Hay una discusión que para mí es obsoleta: si son izquierdas, derechas o centro. Para mí no hay mejor ideología que el sentido común. Se necesita seguridad, pero al mismo tiempo se necesita inversión social, se necesita educación, salud, empleo y oportunidades. Combatir la corrupción y garantizar la seguridad o la educación no debe tener ideología, hay que hacerlo. Yo creo que las discusiones ideológicas no le han servido de mucho a la gente. La gente lo que necesita es la oportunidad y que el Estado esté y llegue realmente con la oferta institucional.

P. ¿En qué se diferencia de la Coalición Centro Esperanza?

R. Yo reconozco que ahí personas buenas, no soy de los que creo que para vender lo nuestro hay que hablar mal de los demás. Seguramente tendremos algunas diferencias, pero por eso insisto mucho en que todos aquellos que cuidemos las libertades y la democracia tenemos que unirnos. Nosotros nos hemos juntado alrededor de quienes ya gobernamos, quienes ya tuvimos una experiencia en nuestras regiones. Yo que fui alcalde sé lo que es resolver los problemas de la gente. No más centralismo, es lo que le proponemos al país. Esto no es de unas élites desde un palacio, tenemos que ser terrenales y estar todos los días en la calle.

P. Invitaron a Alejandro Gaviria a unirse a ustedes, pero los rechazó.

R. Alguien de la coalición propuso que [Gaviria] podía estar y él decidió cerrar puertas. Creo que el problema es de él, no nuestro.

P. ¿Le parecería un valor contar con él?

R. Vamos a tener que contar con mucha gente. Acá hay un riesgo muy grande de que pueden darse pérdidas de libertades y de la democracia. Podemos construir a partir de las diferencias. Yo acabo de entregar las firmas que avalan mi candidatura y eso nos da nuestra independencia. No pertenezco a ningún partido, mi próximo paso es ganar la consulta [de la coalición] en marzo y a partir de entonces seguir sumando a distintos sectores ideológicos del país.

P. ¿Cree que la segunda vuelta será un todos contra Petro?

R. Yo creo que es todo lo contrario: es Petro contra Colombia. Petro es un riesgo y es un peligro para la democracia. Utiliza las herramientas democráticas para hacerse elegir y tomarse las instituciones, para desde adentro asesinar la democracia. Colombia, si Petro ganara, que no debe ganar, podría llegar a tener elecciones en el futuro, pero como las de Venezuela y las de Nicaragua. Mientras él plantea expropiar, yo defiendo la propiedad privada; mientras él plantea imprimir billetes como mecanismo para superar la pobreza, yo planteo fortalecer la economía, que llegue a las personas más vulnerables y garantizar el empleo. Su discurso es de odio y lucha de clases. Yo represento todo lo contrario a lo que él representa.

P. Petro ha dicho que no respalda al Gobierno de Maduro.

R. No le creo en absoluto, es una estrategia de campaña. En el pasado se declaró admirador profundo de las políticas de Chávez.

P. ¿Cree realmente que Colombia acabaría como Venezuela si gana Petro?

R. No tengo la menor duda. Comenzaría las expropiaciones, cambiaría la Constitución, se mantendría en el poder, comenzaría con un discurso cada vez más fuerte de lucha de clases y de odio, aprovecharía las brechas sociales del país. Ese es mi temor, por eso hay mucho en juego.

P. ¿Retomaría como presidente las relaciones con Venezuela?

R. Es imposible tener relaciones con una dictadura, con quien protege hoy a los peores criminales colombianos que están en su territorio, que se aprovecha de los peores problemas nuestros: narcotráfico y minería ilegal.

P. Muchos dicen que es usted el candidato de Ávaro Uribe.

R. Soy el candidato de la gente.

¿Cómo es su relación con el expresidente?

R. Una relación de respeto, así como lo tengo con varios presidentes, como Pastrana, como Gaviria. Yo estoy mirando a futuro, no me voy a poner a hablar de los expresidentes ni bien ni mal. Lo bueno que se ha logrado durante tantos años, no solo lo continuaremos, sino que lo mejoraremos. Y lo que no funcione, lo vamos a cambiar. Tengo el carácter y la claridad para entender lo que funciona y lo que funciona. El retrovisor se lo dejo a otros.

P. ¿Qué lo diferencia del Centro Democrático?

R. Es que no hago parte del Centro Democrático. Lo importante es la gente, no los partidos.

