El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, dijo este miércoles que sigue sin recibir respuesta por parte de Rusia sobre la guerra en Ucrania y pidió a Moscú que colabore con la Justicia internacional si, como dice, muchas de las supuestas atrocidades que se están viendo son «noticias falsas».

He enviado tres comunicaciones a la Federación Rusa. No he recibido respuesta, pero voy a seguir intentándolo, dijo Khan durante una reunión informal del Consejo de Seguridad de la ONU para discutir la persecución de los crímenes que se están cometiendo en el conflicto ucraniano.

El fiscal, quien aprovechó la presencia de representantes rusos y ucranianos en la cita, insistió en que su oficina «no tiene ninguna agenda política» y que su único cometido es buscar «la verdad».

Investigación sobre Ucrania

«En la medida en que hay noticias falsas, en la medida en que hay conspiraciones e intentos para engañar al mundo, ¿qué mejor forma de exponer una mentira que someterla a la investigación y el análisis independiente?», dijo en un mensaje dirigido a Rusia.

Khan, en todo caso, dejó claro que ha visto imágenes y escuchado testimonios «que no son falsos» y consideró fundamental para el futuro del mundo que los crímenes que se están cometiendo en Ucrania sean perseguidos.

En ese sentido, consideró que la comunidad internacional está ante un momento «crucial» en el que es necesario aferrarse a la ley y defenderla, pues de lo contrario no quedará nada a lo que agarrarse salvo aceptar el sufrimiento y perder toda esperanza.

La Fiscalía de la CPI abrió a principios de marzo una investigación por la situación en Ucrania después de una remisión del caso por parte de decenas de Estados, y desde entonces sus investigadores están recogiendo pruebas sobre la presunta comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad durante la invasión iniciada por Rusia a finales de febrero.