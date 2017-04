El 20 de abril cerró con una cifra de 103 personas detenidas, publicó la Organización No Gubernamental (ONG) Foro Penal Venezolano. Estos individuos fueron capturados durante la movilización del pasado jueves, en el que un grupo de personas salió a manifestarse, no sólo en el día, si no en la noche.

Día a día la cifra general varía. En el informe se reveló que el pasado 19 de abril el número fue mayor y más alarmante 628 personas fueron atrapadas. La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) no discrimina al momento de hacer su trabajo, todos caen, jóvenes, ancianos, inocentes y culpables. La oposición ha denunciado estas acciones al igual que las supuestas torturas en el Sebin.

Melvin Roldan perdió la vida en Petare al intentar defender los ideales de libertad y una nueva Venezuela, sin un Gobierno que oprima el derecho a protestar y el de tener una Asamblea Nacional que legisle y cumpla su deber.