Al referirse al informe que sobre la situación de Venezuela se presentó en la Organización de las Naciones Unidas, Luis Armando Betancourt aseguró que en él se evidencia que hay un control del Poder Ejecutivo, sobre el Judicial.

El coordinador del Foro Penal Venezolano, capítulo Carabobo, declaró en el programa En Contexto, de la emisora Exitos, donde expresó que Carabobo no escapa a la realidad que se plasma en ese informe.

Betancourt citó que consta de 200 páginas, que incluye más de 40 recomendaciones que se le hace al Estado venezolano, y es un compendio de las denuncias que se han hecho en los últimos años, sobre violaciones de los derechos humanos en Venezuela.

Estas denuncias están relacionadas con torturas, violaciones al debido proceso, al derecho a la defensa, a la libertad personal y a la cuestionable independencia que hay del Poder Judicial y del Poder Moral Republicano, donde se incluye al Ministerio Público.

“El Poder Judicial está dominado por el Ejecutivo y la fiscalía no escapa de este sistema”.

Betancourt aseguró que el sistema de justicia, que es quien se encarga de tutelar la protección de los derechos humanos, no lo ejerce, por falta de imparcialidad.

Apuntó que el informe refleja que en Venezuela no hay Estado de derecho. Y si el mismo Estado no se puede controlar por las leyes que él mismo dicta, eso evidencia que no hay justicia.

Citó que un de las grandes recomendaciones que le hace la comisión internacional al Estado venezolano, es que devuelva la imparcialidad de los tribunales de la república, así como del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.

Añadió que el Foro Penal seguirá denunciando para que vuelva la libertad a Venezuela.