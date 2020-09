La ONG, Foro Penal Venezolano (FPV), anunció que la administración de Maduro mantiene a 348 presos políticos en Venezuela.

Por medio de su cuenta en Twitter, la organización de derechos humanos indicó que de los detenidos, 127 son militares y 221 civiles.

#29Sep Son 348 #PresosPoliticos en #Venezuela según lista actualizada del @ForoPenal de esta semana, remita a @Almagro_OEA2015 @UNHumanRights para su verificación y certificación. /// 338 #politicalprisoners in #Venezuela as of Sep 28th 2020. pic.twitter.com/TU3nMomsiR

— Alfredo Romero (@alfredoromero) September 29, 2020