La Organización No Gubernamental (ONG) Foro Penal informó este lunes 6 de septiembre que el número de presos políticos que están bajo la administración de Nicolás Maduro es de 262, mientras que nueve (9) han fallecido bajo custodia de los organismos de seguridad.

Alfredo Romero, director del Foro Penal, alertó que 42 privados de libertad por causas políticas que requieren atención médica urgente. De esta cifra 23 son militares activos o retirados acusados de delitos por supuesta conspiración o traición a la patria, dos son policías (uno se encuentra detenido en Táchira y el otro en Carabobo), y el resto son civiles, reseña Tal Cual.

Romero destacó el caso de Leonardo Carrillo, un militar retirado de la Guardia Nacional detenido en abril de 2020, quien tiene problemas de movilidad debido a sus problemas de salud, que incluyen hipertensión y síndrome de colón irritable.

Juicios y condenas

En rueda de prensa, Romero detalló que en 220 casos no se ha determinado su responsabilidad en los hechos que se le acusan. Además 128 llevan más de dos años presos. De esta cifra, 17 no ha tenido audiencia preliminar, 73 no ha comenzado el juicio, y el restante no ha tenido condena.

El fin de semana, por medio de un proceso de negociación entre oficialismo y oposición que se realiza en México, se liberaron a dos presos políticos: el diputado Gilberto Sojo y el dirigente de Voluntad Popular en Guárico Yovanny Salazar. Pero familiares exigen que sean tomados en cuenta todos, sin distingo político.

Alfredo Romero también se refirió a la muerte de Gabriel Medina, quien falleció en custodia del Estado venezolano debido a la falta de atención médica en la cárcel de La Pica (estado Monagas), donde se encontraba recluido tras ser acusado de un presunto intento de secuestro al diputado oficialista Diosdado Cabello. Desde 2014 hasta la fecha, nueve presos políticos han muerto de esta forma.

«Hay situaciones de salud de gravedad en presos políticos en este momento. Esto no quiere decir que no haya otros presos que tienen afecciones de salud que deban ser atendidas por un especialista», destacó el presidente de Foro Penal.

