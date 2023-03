La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) anunció este lunes que Francisco Lindor será capitán del equipo de béisbol boricua para el Clásico Mundial.

“¡Tenemos nuevo capitán!”, celebró la FBPR en su cuenta de Twitter.

El dirigente del equipo, Yadier Molina, indicó en el aeropuerto Luis Muñoz Marín antes de partir hacia Miami, que la decisión fue a petición de los peloteros del equipo: “los jugadores lo escogieron”, dijo, según recogieron medios locales.

Lindor fue uno de los líderes de Puerto Rico en el pasado Clásico y uno de los jugadores veteranos en esta edición del mundial.

“Estamos listos, preparados, enfocados, esperando tener salud para completar la meta”, agregó Molina.

Lindor y el Equipo Nacional mantendrán una reunión este lunes por primera vez en un hotel en la ciudad de Fort Myers, con Molina, parte del cuerpo técnico y miembros de la FBPR.

El equipo realizará su primer entrenamiento de equipo este martes. “Ya mañana, antes de la práctica, tenemos una reunión con los jugadores. Allí se dice lo básico, en cuestión de que los muchachos te conozcan un poco más desde este lado de coach. Muchos me conocen, pero hay otros que no me conocen”, sostuvo Molina.

En el mismo vuelo que los jugadores partió el gobernador de Puerto Rico, Pedro Piuerluisi, junto al secretario de estado, Omar Marrero y el director de la companía de Turismo, Carlos Mercado.

“Vamos por nuestra meta, que es alcanzar la medalla de oro que todo el mundo quiere. Fue un trabajo arduo. Mucha gente cree que fue fácil. Tuvimos que batallar. En honor al País, vamos a representarlo dignamente”, sentenció el presidente federativo.

Aunque el torneo se inicia el próximo 8 de marzo con los equipos que jugarán la llave en el continente asiático, Puerto Rico, que hace parte del Grupo D con sede en Miami, Florida, lo hará el día 11 ante Nicaragua, en una zona donde también están República Dominicana, Venezuela e Israel