El infielder, Franklin Barreto, se encuentra en búsqueda de un nuevo chance para pertenecer a la alineación titular de todos los días de los Atléticos de Oakland en Las Mayores y esta segunda oportunidad que le ofreció su equipo podría ser aprovechada al máximo por el venezolano.

El criollo recibió el llamado al equipo grande el fin de semana pasado, luego de que el jardinero, Stephen Piscotty, fuese colocado en la lista de lesionados.

En la campaña anterior, donde fue un sube y baja desde Triple A a la Gran Carpa en hasta seis ocasiones, vio poca acción en la temporada regular, en donde no inició más de dos juegos de manera consecutiva. En total, solo actuó en 33 compromisos dejando un promedio de .233.

Este año, con el conjunto de Las Vegas, filial Triple A de los Atléticos, bateó para .296, conectando 12 cuadrangulares, 24 dobles, cinco triples y empujó 48 carreras, todo esto en 73 encuentros disputados, dejando una línea ofensiva de .358/.398/.698, en sus últimos 40 juegos.

Bob Melvin tratará de darle más continuidad de juego

Por su parte, Bob Melvin, mánager de los Atléticos de Oakland, aseguró que intentará darle más continuidad de juego al venezolano, para que pueda entrar en confianza e intente ganarse un puesto diario en la alineación inicial.

“Tuvo un arranque lento, pero ahora mismo está encendido”, dijo Melvin. “Vamos a ver cómo salen las cosas”.

Barreto, jugó algunos encuentros en los jardines en su estadía en Triple A, siendo probada su versatilidad por parte de Oakland, buscando más opciones para poder incluirlo en el lineup titular.

“Para ser alguien pequeño, tiene mucho poder y es probablemente nuestro jugador más rápido”, comentó Melvin. “Hace pocos años este muchacho era nuestro mejor prospecto. Ahora pareciera que va poder jugar aquí. Espero que inicie bien, porque puede aportar mucho a nuestra alineación” concluyó.

Barreto tuvo un inicio con problemas en Triple A

El caraqueño, contó con problemas en su mecánica de bateo el pasado mes de Abril, dejando un promedio de .205 con 33 ponches. Dicho problema, fue corregido por el coach de bateo del conjunto de Las Vegas, Eric Martins.

“Estaba cruzando las piernas”, dijo Barreto en su una entrevista realizada por Las Mayores. “Ahora las estiro más y estoy viendo la bola mejor. He sido más consistente y me siento bien. Esto es lo más cómodo que me he sentido en el plato”.

Barreto, fue catalogado en su etapa de novato como un pelotero que brillaría en Grandes Ligas, al ser considerado el mejor bateador entre los prospectos de Oakland en los años 2016 y 2017, incluso por encima de grandes figuras como Matt Chapman y Matt Olson.

El venezolano, fue titular en la jornada de este domingo donde los Atléticos vapulearon 12 a 3 a los Angelinos de Anaheim, en ese encuentro no conectó de imparable en cuatro turnos al bate, anotó una carrera y se ponchó en par de ocasiones.