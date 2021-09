El secretario general de AD en Carabobo, Franmi Hernández, sostuvo que ese partido se debe a sus fundadores, guerreros de la libertad como Rómulo Gallegos, Rómulo Betancourt, Leonardo Ruíz Pineda, Alberto Carnevalli, Andrés Eloy Blanco, Valmore Rodríguez y muchos hombres y mujeres que son un ejemplo de la lucha por la democracia.

Subrayó que en este 2021, cuando el partido cumple 80 años de historia, de esfuerzo y de alegrías, sus partidarios le pueden decir al mundo que “Aquí hay Acción Democrática para rato”. Pues desde aquel 13 de septiembre de 1941 nació para rescatar a Venezuela del oprobio en que se encontraba y lo sigue haciendo.

Apuntó que los fundadores de esa organización política, luchaban contra el militarismo, contra gobiernos de facto, contra la explotación laboral, contra el hambre, la enfermedad y el atraso, y pagaron con persecución, cárcel, exilio, ilegalización y clandestinidad su compromiso con la libertad.

“Hoy estamos en el aquí y en el ahora, luchando contra los mismos enemigos, bajo las mismas circunstancias, bajo los mismos ideales y con la misma fe en el triunfo final de la civilidad contra la barbarie”.

Hernández manifestó que están recatando los postulados de esa organización policía, ya que decir ser adecos no es ponerse una camisa de AD, sino que es un sentimiento, es un medio de lucha en contra de las injusticias.

“Ser adeco es tener la coraza dura porque siempre habrá quienes quieran atentar contra la democracia. Decir pues que ser adeco es ir a una tienda y comprarse una gorra es mentirse a si mismo. Somos una alianza orgánica de clases explotadas, no un club de fans”.

Añadió que este partido representa la voz de reclamo de los trabajadores que exigen salario justo, contratación colectiva y dialogo tripartito. La voz de los docentes y maestros que exigen condiciones dignas para la educación popular.

“Somos los estudiantes aguerridos que protestan su derecho a formarse para construir su futuro en su patria, somos la voz de las mujeres que exigen igualdad y una vida libre de la violencia. Somos la voz del emprendedor y el profesional que no pierde su fe en el país y lucha por construir prosperidad con sus propias manos. Somos el pueblo de Venezuela que lucha contra la bota militar servil con los intereses de Cuba, Rusia y China pero tiránica contra su propia nación”.

Hernández aseguró que los adecos están orgullosos de tener como secretario nacional del partido a Henry Ramos Allup.

“ No hay espacio para la duda, ni para los dobleces, no es momento para claudicar, ni venderse, no es momento para desviarse y perderse, es momento de ir Adelante a luchar milicianos”.

Franmi Hernández informó que este jueves se oficiará una misa en la catedral de Valencia, a las 10:00 am, para celebrar el 80 aniversario de AD.