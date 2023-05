El gobernador del estado Táchira fue insistente. Freddy Bernal pidió, nuevamente, a los empresarios y comerciantes de Ureña que no paguen ‘vacunas’ a nadie. «Ustedes lo único que deben pagar son los impuestos municipales, no caigan en amenazas, el Estado está para protegerlos y de eso me estoy encargando”

La petición la hizo durante el anunció del despliegue de mil 350 funcionarios de seguridad en los municipios San Antonio del Táchira y Pedro María Ureña, en un operativo especial para garantizar la paz y tranquilidad de los ciudadanos en la zona limítrofe con Colombia.

La Nación reseñó que desde la trocha “El Tato”, en el sector La Mulata de la jurisdicción fronteriza, el gobernador, en declaración a los medios de comunicación, detalló que el operativo será permanente y es comandado por el general de división Martínez Campo.

Freddy Bernal pidió a los comerciantes que no paguen vacuna

“Hemos tenido dos años de paz absoluta y así debe continuar, no volverá la violencia”, aseguró en compañía de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), Policía del Estado Táchira y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

Lee también: Carabobeña murió en atentado en Cúcuta

En horas de la mañana del sábado ocurrió un enfrentamiento entre cuerpos de seguridad del estado y grupos delictivos, que dejó saldo de tres fallecidos identificados como: Frank Jhoider Acuña, de 23 años; Maikol Andrey Acuña, de 24 años y Gilberth Rodríguez, de 25 años. El enfrentamiento se generó en el municipio fronterizo Pedro María Ureña, específicamente en el sector de Aguas Calientes.

Banda “La Línea” responsable de hechos de violencia

Bernal Rosales informó que los fallecidos pertenecían a una banda criminal autodenominada “La Línea”, quienes tenían responsabilidad directa con el atentado registrado el pasado 7 de mayo en un pool de Ureña.

Dijo que esta banda se ha encargado los últimos días de crear miedo en la población fronteriza, ya que envían mensajes de extorsión a través de WhatsApp o distribuyen panfletos con textos intimidantes, sobre todo para el sector comercial.

Detalló que están siendo solicitadas por las autoridades venezolanas 40 personas vinculadas a los hechos de violencia que se han generado en este 2023 en la frontera, individuos que residen en Colombia, pero que los organismos de seguridad venezolanos están al pendiente para lograr capturarlos.

Cartel del Golfo pretende instalarse en territorio venezolano

El gobernador señaló que grupos paramilitares colombianos, como el llamado Cartel del Golfo, tienen sembradíos de droga en territorio fronterizo por el lado colombiano, entonces para garantizar la seguridad en su actividad ilícita, pretenden dominar todo el territorio fronterizo y de allí poder controlar a sus pobladores. “Lamentablemente Colombia no ha tenido control sobre estos grupos armados irregulares; pero nosotros en Venezuela mantendremos los operativos de seguridad necesarios para resguardar a nuestros habitantes”.

Lee la información completa en La Nación