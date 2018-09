Este viernes un grupo de personas se acercó a las oficinas del Metro de Caracas para protestar por el mal servicio de la institución.

Funcionarios de la empresa de transporte trataron de impedir que los manifestantes se expresaran en el lugar generándose un altercado entre los presentes.

El dirigente social José Gregorio Ochoa denunció que, por el solo hecho de entregar una carta con sugerencias, fueron agredidos. Relató que un trabajador del Metro intentó destruir el papagayo del artista plástico Rafael Araujo, mejor conocido como el “Señor de los papagayos”.

Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, señaló que la situación de caos del metro es insoportable, declarándose por ende un cierre técnico del sistema.

“La compra de un simple boleto se ha convertido en un calvario, con cola de hasta tres horas que hasta salen de las estaciones. Esto ocurre porque solo estan en funcionamiento el 35 % de las taquillas de venta de ticket por falta de personal”.

Exigió al presidente del Metro de Caracas darle la cara al pueblo y admita sentarse con una comisión de usuarios que sirva de elemento contralor sobre a donde se están destinando los recursos producto del nuevo cobro del pasaje.

