Efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) se presentaron con fusiles R15 y sin una orden de allanamiento en la residencia del mayor general retirado del Ejército Cliver Alcalá Cordones, en la zona norte de Maracaibo, estado Zulia.

Así lo denunció el excomandante de la Red de Defensa Integral (Redi) de Guayana, quien ha sido critico con el gobierno de Nicolás Maduro. Precisó que los funcionarios se retiraron porque no lograron ingresar a su departamento. “Inicialmente dijeron que habían recibido datos sobre la construcción de explosivos para producir guarimbas en el lugar y que venían a buscar a Alcalá Cordones. Aquí hay 62 familias, gente tranquila y de paz”.

“no voy a permitir que me secuestren”

Alcalá Cordones descartó que los efectivos puedan entrar a su residencia si lo intentan nuevamente por tratarse de un procedimiento apartado de las leyes. “Si vienen entenderé que es una acción ilegal y que están actuando fuera de la Constitución. Ante una acción de esa yo me voy a defender; no voy a permitir que me secuestren”.

Luego que el año pasado el militar expusiera en una entrevista televisada que en Venezuela era necesario realizar el referéndum revocatorio, ha sido catalogado de “traidor a la patria” y repudiado por el oficialismo.

El Nacional