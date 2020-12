Cinco temblores se sintieron la madrugada de este sábado en Los Andes venezolanos y en Falcón, según reporte realizado por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismologicas, Funvisis.

En la población de Santo Domingo, estado Mérida, se registraron tres movimientos sísmicos. Uno de 4.4, a las 2:40 am; otro de 3.6 a las 2:53 am; y un tercero de 2.8 a las 3:26 am.

En la población de Apartaderos, Mérida, hubo un temblor con una intensidad de 3.6, a las 2:53am.

Al oeste de Punto Fijo, Falcón, se produjo un movimiento telúrico con una intensidad de 2.7, a las 2:09 am.