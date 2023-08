La futbolista Hayley Raso (Brisbane, AUS), máxima goleadora de la selección australiana en la Copa del Mundo (3), y recién fichada por el Real Madrid, dirige el ataque con una cinta en el pelo que «empodera» y tras superar una dura lesión de espalda, a sus 28 años tendrá la oportunidad de disputar por segunda vez unos cuartos de final en una Copa del Mundo.

Después de tres temporadas en la Superliga Femenina de Inglaterra, en clubes como el Everton y el Manchester City, la australiana continua con su apuesta por el fútbol europeo y emprenderá un nuevo proyecto en el Real Madrid la próxima temporada.

Como coanfitriona de la Copa del Mundo es una de las candidatas a proclamarse campeona absoluta el 20 de agosto en Sídney; el primer paso será batir a Francia este sábado.

La cinta que «empodera»

Aunque Hayley Raso ahora viva pegada a un balón, en sus comienzos la delantera mostró gran interés por la natación. Este deporte le produjo que poco a poco fuese perdiendo la timidez que la caracterizaba. Sin embargo, pronto conoció el balón y algo cambió en ella.

El equipo local de fútbol de su ciudad convocó unas pruebas de selección, y al quedar deslumbrados con Hayley no dudaron en darle una oportunidad. Su abuela, con la que guardaba una estrecha relación, le regaló una cinta para el pelo con motivo de la noticia, y le dijo que lo utilizase para «sentirse fuerte». Desde ese momento la australiana siempre la lleva en los partidos.

El lazo ha estado con ella en toda su carrera profesional, y le ha dado un impulso en sus mejores y peores momentos.

Futbolista Hayley Raso

La extremo es ágil, sutil y goza de gran velocidad. Destaca por su visión de juego y capacidad de desmarque y además no huye del regate. Es una futbolista con llegada y tiene cualidades para centrar al área, además los tiros con su pierna derecha son precisos y fuertes.

La australiana es la máxima goleadora de su selección en la cita planetaria (por ahora), con tres tantos, y ha sido titular en cada uno de los partidos. Abrió el marcador en el duelo decisivo de fase de grupos ante Canadá (0-4) en el minuto 9, para 30 minutos después firmar un doblete.

Asimismo, defensivamente es una futbolista a la que no le cuesta replegar y cuenta con buenos números de recuperación. En esta Copa del Mundo es la jugadora del equipo que más presiones defensivas ha ejercido hasta el momento en su selección.

«No sabía lo dura que iba a ser la recuperación»

En 2018 Raso se rompió la espalda tras un choque durante un partido defendiendo la camiseta de Portland Thorns (EEUU). Después de este golpe los médicos no le aseguraban volver a caminar con normalidad, y jugar al fútbol estaba prácticamente descartado.

«Cuando oyes que alguien se ha roto la espalda, piensas que ya no va a poder volver a caminar ni llevar una vida normal. Yo me la había roto y me preguntaba si podría volver a hacerlo», expresó en una entrevista con FIFA.

Tres vértebras rotas no fueron suficientes para acabar con el sueño de la extremo y 6 meses después de una intensa rehabilitación volvió a atarse las botas y a estrenarse con gol en la Copa de Naciones ante Nueva Zelanda.

«Al principio no me daba cuenta de lo dura y complicada que iba a ser la recuperación. Fue realmente traumático para mí, tanto mental como físicamente, y cuando estaba en el hospital recuerdo haber pensado que probablemente no iría a la Copa del Mundo (Francia 2019) ni volvería a jugar a fútbol», dijo.

Su trayectoria: Australia, EE.UU., Inglaterra y España

Comenzó su carrera en el Canberra United de Australia, donde jugó dos años (2011-2013). Después firmó por el Brisbane Roar y aunque allí estuvo solo una temporada. El Washington Spirit (EEUU) llamó a la puerta de Hayley en 2015 e inició una nueva tapa en la National Women’s Soccer League (NWSL) durante un año.

Poco después salió cedida al Melbourne Victory y cuando finalizó el período de la cesión volvió a Estados Unidos para competir en el Portlad Throns, donde sufrió la lesión de espalda.

Después de tres temporadas volvió a salir cedida durante un año al club donde empezó su carrera: Camberra United FC. Y volvió poco después al Brisbane Roar.

En 2020 dio el salto a Europa y firmó contrato con el Everton, pero en 2021 recaló en las filas del Manchester City donde jugó durante dos temporadas.

El 8 de julio el Real Madrid hizo oficial su traspaso y la jugadora afrontará un nuevo reto en el club blanco cuando termine la Copa del Mundo.

Una historia de corazón

La estrella australiana apoya una causa cercana a su corazón que va más allá del fútbol. Con los beneficios del lanzamiento de su libro infantil «Hayley’s Ribbon», ayuda a la organización benéfica HeartKids, una entidad que ha apoyado a Hayley y su familia durante años.

En el libro cuenta la historia de cómo la extremo superó su timidez con la ayuda de las cintas para el pelo que su abuela le daba, y que todavía usa hoy en día.

«La historia detrás del libro es que recibo la cinta de mi abuela y eso me empodera», confesó en una entrevista para el Manchester City.

Su hermano mayor, Lachlan, nació con una enfermedad cardíaca congénita por la que se tuvo que someter a una cirugía a corazón abierto. Es por eso que HeartKids Australia es una organización benéfica «cercana al corazón» de la futbolista.

«Solo estoy devolviendo algunas ganancias del libro a HeartKids para ayudar a otras familias y niños que están pasando por eso», confesó.

