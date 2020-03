El Atlético Venezuela confirmó el fichaje de Gabriel Benítez, a través de la página oficial del club.

Benítez, que llega procedente del Zulia, no podrá jugar en los primeros seis meses de competición al haber jugado esta temporada con el equipo zuliano. El jugador habló sobre esta situación. “Estoy triste porque no puedo jugar, pero a la vez tranquilo porque sé lo que pasó y las cosas no son como quisieron manejarlas. Todo pasa por algo y ahora estoy en un club serio, debo prepararme este tiempo para luego aportar a nuestro equipo y a la Selección Nacional”.

El defensor, por otro lado, dijo sentirse orgulloso y agradecido con su nuevo club. Además, se refirió a la posibilidad de ir convocado con la selección nacional. “Mi meta es seguir preparándome, para poder ser tomado en cuenta entre los 24. El profesor ya sabe que puede contar conmigo y tratar de estar al cien para una posible convocatoria en el inicio de las Eliminatorias, además, me preguntó mi punto de vista sobre el clasificatorio y me comentó que cuento con él porque se vienen cosas importantes”, concluyó.